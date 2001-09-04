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Пять хэтчбеков сразились в общем заезде. Видео

Пять хэтчбеков сразились в общем заезде. Видео Самой мощной из представленных моделей является Honda Civic Type R.

Авторитетное профилирующие издание Carwow на трек вывела пять «заряженных» хэтчбеков, среди которых самым слабым оказался Peugeot 308 GTi с 1,6-литровым турбомотор мощностью 272 л.с. при 330 Нм крутящего момента, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

В соревнованиях приняли участи переднеприводные Peugeot 308 GTi, Seat Leon Cupra R, Renault Megane RS, Hyundai i30 N и Honda Civic Type R.

Последняя модель является самой мощной и быстрой, а отдача ее мотора составляет 320 л.с. и 420 Нм крутящего момента.

С такой установкой Civic совершает разгон от 0 до 100 км/ч за 5,7 секунды. Стоит отметить, что на данной модели уже установили несколько рекордов на гоночных треках.

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Конкурентом Civic Type R в заездах стал Renault Megane RS. У него отдача мотора составляет 280 л.с., но вот разгон до первой «сотни» Megane RS совершает за 5,2 секунды.

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 Теги: заезд, хэтчбеки

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Сегодня, 05:59 » Автор: Евгений Шевченко
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