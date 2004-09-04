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В Луцке спасли черного аиста. Видео

В Луцке спасли черного аиста. Видео Птицу разместили в местном зоопарке.

Птенец краснокнижного черного аиста, который попал в Луцкий зоопарк весьма ослабленным, уже освоился на новом месте, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на volynpost.com.

Неподалеку от областного центра спасли краснокнижную прицу. 19 августа супруги из села Озерцо привезло в Луцкий зоопарк птенца черного аиста. Он был слабым и не мог летать.

Работники зоопарка утверждают, что птица освоилась на новом месте, хорошо ест и окрепла. Теперь ее позволяют увидеть посетителям.

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Как сейчас птица себя чувствует - в видео.

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 Теги: Луцк, черный аист

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Сегодня, 07:45 » Автор: Евгений Шевченко
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