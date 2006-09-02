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В Одессе прогремел взрыв: кадры с места ЧП. Видео

В Одессе прогремел взрыв: кадры с места ЧП. ВидеоНа СТО взорвался газовый баллон.

В Одессе на улице Дальницкой во время тушения пожара на станции технического обслуживания взорвался газовый баллон.

Об этом во вторник, 4 сентября, сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Пожарные приехали на вызов в районе 21:00. На месте установили, что произошло возгорание смазочных материалов и неизвестных веществ на складе на первом и втором этажах СТО.

"Постоянно возникали взрывы неизвестного происхождения. В результате интенсивного горения в 21:19 произошло обрушение крыши и пожар распространился на площадь 150 кв. м. Во время падения элементов конструкций крыши и тушения пожара 4 пожарника получили травмы и бригадой скорой медицинской помощи с повреждениями различной степени были доставлены в лечебные учреждения", - говорится в сообщении.

Сообщается, что спасатели ликвидировали пожар на площади 200 кв.м. в 22:24.

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По месту вызова были привлечены вспомогательные службы, аварийные бригады, национальная полиция, служба медицины катастроф.

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 Теги: взрыв, Одесса

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Сегодня, 09:11 » Автор: Ирина Шевченко
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