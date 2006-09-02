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В Днепре вновь зацвели каштаны. Видео
Среди причин повторного цветения каштанов называют сухое и жаркое лето.
В Днепре второй раз за год расцвели каштаны.
Цветы украшают ветви, что осталось почти без листьев, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Жителей города такое осеннее цветение сильно удивляет, одновременно биологи напоминают: явление не уникальное.
Читайте также: Потрясающая красота: в Днепре зацвели сакуры. Фото
Среди причин повторного цветения каштанов называют сухое и жаркое лето, а также болезни
В Днепре второй раз за год расцвели каштаны.
Цветы украшают ветви, что осталось почти без листьев, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Жителей города такое осеннее цветение сильно удивляет, одновременно биологи напоминают: явление не уникальное.
Читайте также: Потрясающая красота: в Днепре зацвели сакуры. Фото
Среди причин повторного цветения каштанов называют сухое и жаркое лето, а также болезни
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