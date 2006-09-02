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Земфира "взорвала" Сеть песней на стихи Бродского. Видео

Земфира "взорвала" Сеть песней на стихи Бродского. ВидеоЗемфира выпустила песню впервые за пять лет.

Известная российская певица Земфира написала первую за пять лет песню.

Трек появился на официальной странице певицы в Сети, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Песня называется Джозеф и создана из отрывков стихотворений Новые стансы к Августе и Румянцевой победам поэта Иосифа Бродского.

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Музыку Земфира создала в сотрудничестве с электронным музыкантом Mujuice. Также к синглу выпустили обложку, которую создали Гоша Рубчинский и Рената Литвинова.

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 Теги: Земфира, песня

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Сегодня, 17:20 » Автор: Ирина Шевченко
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