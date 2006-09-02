» » В Харькове прогремел взрыв. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

В Харькове прогремел взрыв. Видео

В Харькове прогремел взрыв. ВидеоВ результате пострадал 30-летний мужчина.

Около двух часов ночи 4 сентября возле дома №9 на Жасминовом бульваре в Харькове прогремел взрыв.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на objectiv.tv.

По данным полиции, сдетонировало самодельное взрывное устройство. В результате пострадал 30-летний мужчина.

Очевидцы рассказывают: среди ночи услышали на улице несколько хлопков – один громкий и еще два более тихих. Затем двое мужчин направились в сторону детской площадки.

"Мы слышали, что было ночью. Всех просто подбросило. Мы думали, что не может быть выстрел, чтобы он был такой громкий. А потом мы выглянули и увидели, что два человека пошли и сели вон там, на той скамейке. Было тихо и нам было слышно, как один из них начал говорить: я истекаю кровью, вызывайте “скорую помощь”, - рассказывает Сергей Герасимов, жилец дома №9 по бульвару Жасминовому.

В полиции рассказывают: в конфликте участвовали четыре человека. Все они были в состоянии алкогольного опьянения. Между мужчинами возникла неприязнь, и один из них бросил в другого взрывное устройство. Пострадавший получил осколочные ранения руки и ноги и был доставлен в больницу, где ему оказали первую помощь. Его жизни ничего не угрожает.

Читайте также: В Харькове во дворе депутата прогремел взрыв

Сегодня оперативники провели дополнительный осмотр места происшествия. В полиции сообщили: чтобы определить происхождение взрывного устройства, назначили ряд экспертиз. Подозреваемому будут избирать меру пресечения.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: взрыв, Харьков

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:35 » Автор: Ирина Шевченко
     853
     0

Похожие новости по теме

В Днепре прогремел мощный взрыв. Видео В Днепре прогремел мощный взрыв. Видео

Самодельную бомбу заложили под дверь квартиры сотрудника полиции

Появились кадры с места взрыва на базе полиции в Харькове. Видео Появились кадры с места взрыва на базе полиции в Харькове. Видео

Взрыв квалифицировали как хулиганство.

ДТП в Харькове: автомобиль патрульной полиции сбил пешехода. Видео ДТП в Харькове: автомобиль патрульной полиции сбил пешехода. Видео

Пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ночью возле штаба Самообороны в Одессе прогремел взрыв. Видео Ночью возле штаба Самообороны в Одессе прогремел взрыв. Видео

В результате взрыва никто не пострадал, повреждены ворота и выбиты окна.

Подробности ночного взрыва в Одессе. Видео Подробности ночного взрыва в Одессе. Видео

Сегодня около часа ночи в Одессе опять прогремел взрыв – сработало самодельное устройство на Алексеевской площади.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх