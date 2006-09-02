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В Харькове прогремел взрыв. Видео
В результате пострадал 30-летний мужчина.
Около двух часов ночи 4 сентября возле дома №9 на Жасминовом бульваре в Харькове прогремел взрыв.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на objectiv.tv.
По данным полиции, сдетонировало самодельное взрывное устройство. В результате пострадал 30-летний мужчина.
Очевидцы рассказывают: среди ночи услышали на улице несколько хлопков – один громкий и еще два более тихих. Затем двое мужчин направились в сторону детской площадки.
"Мы слышали, что было ночью. Всех просто подбросило. Мы думали, что не может быть выстрел, чтобы он был такой громкий. А потом мы выглянули и увидели, что два человека пошли и сели вон там, на той скамейке. Было тихо и нам было слышно, как один из них начал говорить: я истекаю кровью, вызывайте “скорую помощь”, - рассказывает Сергей Герасимов, жилец дома №9 по бульвару Жасминовому.
В полиции рассказывают: в конфликте участвовали четыре человека. Все они были в состоянии алкогольного опьянения. Между мужчинами возникла неприязнь, и один из них бросил в другого взрывное устройство. Пострадавший получил осколочные ранения руки и ноги и был доставлен в больницу, где ему оказали первую помощь. Его жизни ничего не угрожает.
Читайте также: В Харькове во дворе депутата прогремел взрыв
Сегодня оперативники провели дополнительный осмотр места происшествия. В полиции сообщили: чтобы определить происхождение взрывного устройства, назначили ряд экспертиз. Подозреваемому будут избирать меру пресечения.
Около двух часов ночи 4 сентября возле дома №9 на Жасминовом бульваре в Харькове прогремел взрыв.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на objectiv.tv.
По данным полиции, сдетонировало самодельное взрывное устройство. В результате пострадал 30-летний мужчина.
Очевидцы рассказывают: среди ночи услышали на улице несколько хлопков – один громкий и еще два более тихих. Затем двое мужчин направились в сторону детской площадки.
"Мы слышали, что было ночью. Всех просто подбросило. Мы думали, что не может быть выстрел, чтобы он был такой громкий. А потом мы выглянули и увидели, что два человека пошли и сели вон там, на той скамейке. Было тихо и нам было слышно, как один из них начал говорить: я истекаю кровью, вызывайте “скорую помощь”, - рассказывает Сергей Герасимов, жилец дома №9 по бульвару Жасминовому.
В полиции рассказывают: в конфликте участвовали четыре человека. Все они были в состоянии алкогольного опьянения. Между мужчинами возникла неприязнь, и один из них бросил в другого взрывное устройство. Пострадавший получил осколочные ранения руки и ноги и был доставлен в больницу, где ему оказали первую помощь. Его жизни ничего не угрожает.
Читайте также: В Харькове во дворе депутата прогремел взрыв
Сегодня оперативники провели дополнительный осмотр места происшествия. В полиции сообщили: чтобы определить происхождение взрывного устройства, назначили ряд экспертиз. Подозреваемому будут избирать меру пресечения.
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