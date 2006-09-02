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Медведь взорвал Сеть необычным танцем. Видео
Медведь остановился вблизи дерева.
Медведь остановился вблизи дерева и начал забавно чесать спину. Выглядело, как будто медведь танцует тверк.
В Канаде медведь освоил популярный танцевальный стиль - косолапый "станцевал" тверк. Артистического хищника в канадском лесу случайно заметил и заснял турист, пишет Хроника.инфо со ссылкой на unian.net.
Мужчина рассказал, как медведь остановился вблизи дерева и начал забавно чесать спину.
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Выглядело, как будто медведь танцует тверк. Путешественник не испугался - остановился в нескольких шагах от хищника, чтобы заснять четвероногого танцора.
Медведь остановился вблизи дерева и начал забавно чесать спину. Выглядело, как будто медведь танцует тверк.
В Канаде медведь освоил популярный танцевальный стиль - косолапый "станцевал" тверк. Артистического хищника в канадском лесу случайно заметил и заснял турист, пишет Хроника.инфо со ссылкой на unian.net.
Мужчина рассказал, как медведь остановился вблизи дерева и начал забавно чесать спину.
Читайте также: 10-летний пухленький китаец "взорвал" сеть веселым танцем
Выглядело, как будто медведь танцует тверк. Путешественник не испугался - остановился в нескольких шагах от хищника, чтобы заснять четвероногого танцора.
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