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Медведь взорвал Сеть необычным танцем. Видео

Медведь взорвал Сеть необычным танцем. ВидеоМедведь остановился вблизи дерева.

Медведь остановился вблизи дерева и начал забавно чесать спину. Выглядело, как будто медведь танцует тверк.

В Канаде медведь освоил популярный танцевальный стиль - косолапый "станцевал" тверк. Артистического хищника в канадском лесу случайно заметил и заснял турист, пишет Хроника.инфо со ссылкой на unian.net.

Мужчина рассказал, как медведь остановился вблизи дерева и начал забавно чесать спину.

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Выглядело, как будто медведь танцует тверк. Путешественник не испугался - остановился в нескольких шагах от хищника, чтобы заснять четвероногого танцора.

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 Теги: Медведь, Видео, танец

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Сегодня, 20:26 » Автор: Едгар Букмирза
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