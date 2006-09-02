Раздел: Видеоновости
На Японию обрушился сильный тайфун. Видео
Многие японцы сейчас без света.
На побережье Японии обрушился мощный тайфун по имени "Джемби". Люди остались без благ цивилизации - электричества и воды, также наблюдаются перебои с транспортным соединением.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на beta.in.ua.
Попасть в страну восходящео солнца сегодня не удасться - погодные условия привели к сильнейшему за последние 25 лет, тайфуну. Все авиарейсы были отменены, а железнодорожное сообщение прекращено. Сейчас без света осталось около 350 тысяч начеления прилегающего города Кобэ.
Читайте также: На Японию обрушился мощнейший тайфун "Нанмадол". Фото
Тайфун двигается по северному направлению - это неподалеку от острова Хонсю. Сила ветра составляет 160 км\час, а местами увеличивается до 215 км\час. Жителей северной части страны эвакуируют, пока правительство располагает информацией о 2-х погибших.
На побережье Японии обрушился мощный тайфун по имени "Джемби". Люди остались без благ цивилизации - электричества и воды, также наблюдаются перебои с транспортным соединением.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на beta.in.ua.
Попасть в страну восходящео солнца сегодня не удасться - погодные условия привели к сильнейшему за последние 25 лет, тайфуну. Все авиарейсы были отменены, а железнодорожное сообщение прекращено. Сейчас без света осталось около 350 тысяч начеления прилегающего города Кобэ.
Читайте также: На Японию обрушился мощнейший тайфун "Нанмадол". Фото
Тайфун двигается по северному направлению - это неподалеку от острова Хонсю. Сила ветра составляет 160 км\час, а местами увеличивается до 215 км\час. Жителей северной части страны эвакуируют, пока правительство располагает информацией о 2-х погибших.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
703
0
Также советуем посмотреть
- В России назвали причину задержания украинцев в Крыму
- В Украине завели дела на немецких депутатов, побывавших в Крыму
- Смешные доказательства того, что семья – это круто и весело
- Уморительные комментарии, способные помочь справиться с осенней хандрой
- Украина сделала крупный взнос в Совет Европы
- Забавный фотопроект: собаки, ставшие «копиями» своих хозяев
- Просто добавь кота: подборка смешных фотоколлажей
- И смех, и грех: мужчина не удержался и угнал катафалк с телом усопшего
- Кремлівські люблять гидити на все українське
- Российский депутат насмешил рассказом о «ликвидированном Киви»
- Минобороны озвучило потери ВСУ на Донбассе с начала года
- Три звездных дня Александра Захарченко
- ФСБ развеселила спецоперацией по уничтожению яблок
- С Австралией перепутал: на севере Австрии гулял кенгуру
- Люди бегут из Крыма из-за экокатастрофы
- Враждебные медиа: дело вовсе не в персоналиях
- Передовые позиции боевиков усиливают снайперами, - разведка
- Это незаконно: женщина насмешила странным способом поедания курочки
- Что имеем на сегодня из предвыборных новостей
- В Черкассах произошел крупный разлив ртути
- Директор детсада «порадовала» воспитанников танцем на шесте
- О «популярности» Захарченко и «ДНР»
- Австрия восстановит один из населенных пунктов на Донбассе
- Пользователи Сети отыскали неожиданного «двойника» Путина
- Відновлення зруйнованої інфраструктури ляже на плечі України
- Похороны Захарченко охраняли не менее 100 вооруженных боевиков
- Киевлян развеселил огурец, который пытались продать под видом авокадо
- Что может спасти бюджет Украины
- Медведь стал звездой, станцевав «тверк»
- О дипломатии направленного взрыва
Оставьте свой комментарий