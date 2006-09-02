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На Японию обрушился сильный тайфун. Видео

На Японию обрушился сильный тайфун. ВидеоМногие японцы сейчас без света.

На побережье Японии обрушился мощный тайфун по имени "Джемби". Люди остались без благ цивилизации - электричества и воды, также наблюдаются перебои с транспортным соединением.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на beta.in.ua.

Попасть в страну восходящео солнца сегодня не удасться - погодные условия привели к сильнейшему за последние 25 лет, тайфуну. Все авиарейсы были отменены, а железнодорожное сообщение прекращено. Сейчас без света осталось около 350 тысяч начеления прилегающего города Кобэ.

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Тайфун двигается по северному направлению - это неподалеку от острова Хонсю. Сила ветра составляет 160 км\час, а местами увеличивается до 215 км\час. Жителей северной части страны эвакуируют, пока правительство располагает информацией о 2-х погибших.

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 Теги: Видео, Япония, тайфун

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Сегодня, 21:44 » Автор: Едгар Букмирза
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