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Отец чудом спас младенца от опасного падения. Видео

Отец чудом спас младенца от опасного падения. ВидеоРебенок начал падать вниз головой.

На YouTube-канале Inside Edition набирает популярность видео, запечатлевшее мужчину, который спас сына за считанные мгновения до трагического падения, передает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

Двухлетний малыш из Лос-Анджелеса Ноа Линч, проснувшись среди ночи, решил выбраться из кроватки с высокими бортиками. Ребенок перегнулся через бортик, потерял равновесие и начал падать вниз головой. В этот момент в детскую вбежал отец малыша, который успел поймать его почти возле пола.

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Этот драматический эпизод, длящийся всего четыре секунды, сняла камера наблюдения, которую родители установили в комнате Ноа, чтобы присматривать за ним и предотвращать «побеги» из кроватки.

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 Теги: ребенок, падение

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Сегодня, 01:20 » Автор: Анна Мартынова
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