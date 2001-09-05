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Под Киевом сом-мутант не на шутку перепугал отдыхающих. Видео

Под Киевом сом-мутант не на шутку перепугал отдыхающих. ВидеоЛюди боятся тут плавать.

Вблизи села Подгорцы в Обуховском районе Киевской области, в водоеме завелся огромный сом, который перепугал и разогнал с пляжа всех отдыхающих, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Многие местные жители боятся плавать в Голубом озере. Одна из отдыхающих видела рыбу-мутанта своими глазами. Она опасается, что сом запросто может напасть на человека.

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 Теги: Киевщина, сом

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Сегодня, 03:48 » Автор: Анна Мартынова
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