Под Киевом сом-мутант не на шутку перепугал отдыхающих. Видео

Люди боятся тут плавать.



Вблизи села Подгорцы в Обуховском районе Киевской области, в водоеме завелся огромный сом, который перепугал и разогнал с пляжа всех отдыхающих, передает



Многие местные жители боятся плавать в Голубом озере. Одна из отдыхающих видела рыбу-мутанта своими глазами. Она опасается, что сом запросто может напасть на человека.



Читайте также: Отец чудом спас младенца от опасного падения. Видео



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Вблизи села Подгорцы в Обуховском районе Киевской области, в водоеме завелся огромный сом, который перепугал и разогнал с пляжа всех отдыхающих, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН Многие местные жители боятся плавать в Голубом озере. Одна из отдыхающих видела рыбу-мутанта своими глазами. Она опасается, что сом запросто может напасть на человека.



