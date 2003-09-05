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Российский город внезапно засыпало снегом. Видео

Российский город внезапно засыпало снегом. ВидеоВот так неожиданность.

В российском городе Кемерово 3 сентября внезапно выпал снег и прошел град. Водители автомобилей опубликовали в сети видео с заснеженными дорогами, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Отметим, что ветер в день неожиданной непогоды был настолько сильным, что остановилось движение на нескольких федеральных трассах.

По словам местных жителей, на дорогах была гололедица.

В среду, 5 сентября, в Кемерово ожидается до +14 градусов.

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Смотрите видео из заснеженной России:


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 Теги: снег, Россия

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Сегодня, 07:07 » Автор: Анна Мартынова
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