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В Киеве демонтировали нелегальную торговую точку. Видео

В Киеве демонтировали нелегальную торговую точку. ВидеоМАФ торговал пивом без необходимых документов.

На Харьковском шоссе коммунальщики с полицией снесли торговую точку по продаже пива. Работы по демонтажу начались ночью в начале первого 5 сентября, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Status Quo.

По версии коммунальщиков, объект малого бизнеса был уничтожен из-за отсутствия необходимых документов. Собственникам якобы предоставили время на их оформление.

Владелица же торгового предприятия утверждала, что ее никто не предупреждал о демонтаже объекта.

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Собственницу ларька, женщину 40 лет, с приступом забрала карета скорой помощи. В демонтаже участвовал отряд полиции из 15 человек. Однако никаких активных конфликтов зафиксировано не было.

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 Теги: Киев, МАФ, демонтаж

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Сегодня, 08:23 » Автор: Евгений Шевченко
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