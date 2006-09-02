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Раздел: Видеоновости  
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Масштабная авария в Харькове: кадры ДТП. Видео

Масштабная авария в Харькове: кадры ДТП. ВидеоОчевидцы сняли, как троллейбус смял стеклянную остановку в центре Харькова.

В сети появилось видео наезда троллейбуса на остановочный павильон в Харькове.

Видео, которое было записано регистратором одного из авто, которые на момент ДТП находились рядом, опубликованное в YоuTube, передает Хроника.инфо со ссылкой на Depo.Харьков.

На видео зафиксировано, что на встречной полосе движения троллейбус въезжает в стеклянную остановочный павильон - конструкция деформировалась, стекло разбилось. На тот момент на остановке были несколько человек. После наезда они выбежали из павильона.

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Люди, которые были в троллейбусе, также поспешили выйти из транспорта.

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 Теги: ДТП, Харьков

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Сегодня, 11:45 » Автор: Ирина Шевченко
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