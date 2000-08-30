» » Кадры последствий смертельного тайфуна в Японии. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Кадры последствий смертельного тайфуна в Японии. Видео

Кадры последствий смертельного тайфуна в Японии. ВидеоПогибли десять человек.

По последним данным, от стихии пострадали более трехсот человек.

Еще трем тысячам японцев пришлось ночевать в здании аэропорта, отрезанного от суши, передает Хроника.инфо со ссылкой на Ракурс.

В Японии продолжают бороться с последствиями мощного за последние четверть века тайфуна «Джеб», унесшего жизни 10 человек.

По последним данным, от стихии пострадали более трехсот человек. Еще трем тысячам японцев пришлось ночевать в здании Международного аэропорта Кансай - тайфун лишил их возможности перебраться на берег, разрушив мост буксирным судном. В самом судне находились 11 членов экипажа, но их удалось спасти.

Читайте также: В Сети появились кадры смертельного ДТП в Киеве. Видео

Кроме того, еще полтора миллиона жителей Японии остались без электричества.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: тайфун, Япония

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:18 » Автор: Ирина Шевченко
     73
     0

Похожие новости по теме

Кадры последствий смертельного тайфуна во Вьетнаме. Видео Кадры последствий смертельного тайфуна во Вьетнаме. Видео

Удар стихии вызвал массовые наводнения на юге и центре Вьетнама.

Жертвами тайфуна Жертвами тайфуна "Меранти" в Китае стали уже 28 человек. Видео

От тайфуна "Меранти" серьезно пострадали китайские провинции Фуцзянь и Чжэцзян.

Появились кадры последствий разрушительного землетрясения в Италии. Видео Появились кадры последствий разрушительного землетрясения в Италии. Видео

По последним данным, погибли 120 человек

Жуткие кадры: разрушительное наводнение в Японии. Видео Жуткие кадры: разрушительное наводнение в Японии. Видео

Вызвали его сразу две стихии: тайфун «Этау» и шторм «Кило».

300 тысяч филиппинцев пришлось эвакуировать из-за свирепого тайфуна «Раммасун». Видео 300 тысяч филиппинцев пришлось эвакуировать из-за свирепого тайфуна «Раммасун». Видео

Стихия парализовала жизнь в столице страны.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх