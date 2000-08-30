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Кадры последствий смертельного тайфуна в Японии. Видео
Погибли десять человек.
По последним данным, от стихии пострадали более трехсот человек.
Еще трем тысячам японцев пришлось ночевать в здании аэропорта, отрезанного от суши, передает Хроника.инфо со ссылкой на Ракурс.
В Японии продолжают бороться с последствиями мощного за последние четверть века тайфуна «Джеб», унесшего жизни 10 человек.
По последним данным, от стихии пострадали более трехсот человек. Еще трем тысячам японцев пришлось ночевать в здании Международного аэропорта Кансай - тайфун лишил их возможности перебраться на берег, разрушив мост буксирным судном. В самом судне находились 11 членов экипажа, но их удалось спасти.
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Кроме того, еще полтора миллиона жителей Японии остались без электричества.
По последним данным, от стихии пострадали более трехсот человек.
Еще трем тысячам японцев пришлось ночевать в здании аэропорта, отрезанного от суши, передает Хроника.инфо со ссылкой на Ракурс.
В Японии продолжают бороться с последствиями мощного за последние четверть века тайфуна «Джеб», унесшего жизни 10 человек.
По последним данным, от стихии пострадали более трехсот человек. Еще трем тысячам японцев пришлось ночевать в здании Международного аэропорта Кансай - тайфун лишил их возможности перебраться на берег, разрушив мост буксирным судном. В самом судне находились 11 членов экипажа, но их удалось спасти.
Читайте также: В Сети появились кадры смертельного ДТП в Киеве. Видео
Кроме того, еще полтора миллиона жителей Японии остались без электричества.
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