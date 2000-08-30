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Раздел: Видеоновости  
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Дайвер заставил "уснуть" огромную акулу. Видео

Дайвер заставил "уснуть" огромную акулу. ВидеоАквалангист ввел в транс тигровую акулу.

На Багамских островах дайвер по имени Ли Кобб ввел в транс огромную тигровую акулу.

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Аквалангист проделал трюк с пятиметровой акулой по кличке Эмма. Сначала мужчина накормил рыбу, а затем на глазах у других тигровых акул, погрузил ее в транс.

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Инцидент снял на видео 41-летний фотограф и инструктор по дайвингу Кристиан Торрес, назвав Эмму самой известной акулой региона.


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 Теги: тигровая акула, транс

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Сегодня, 14:57 » Автор: Ирина Шевченко
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