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Филиппинец построил летающий пассажирский дрон. Видео
Мужчину заставила нужда и нелюбовь к пробкам.
Инженер-любитель из Филиппин построил себе пассажирский дрон, потому что его достали пробки. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на auto.24tv.ua.
Кикс Мендоза из Кесон-Сити успешно провел испытательный полет на коптере собственной конструкции.
Над своим летательным аппаратом Мендоза работал пять лет, постоянно обмениваясь мыслями с такими же энтузиастами на различных форумах. Сначала филиппинец построил беспилотный дрон на радиоуправлении, чтобы проверить и настроить все системы для пассажирского.
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Сейчас летательный аппарат имеет весьма скромные характеристики. В воздухе он может провести около 12-15 минут – на столько хватает запаса энергии в аккумуляторе. А для восстановления энергии нужно целых два с половиной часа. И после успешного тест-драйва Кикс Мендоза полон энтузиазма для дальнейшего совершенствования конструкции. Он надеется сделать свой коптер двухместным и увеличить продолжительность полета. Если это удастся – возможно найдутся и инвесторы для внедрения серийного производства таких дронов.
Инженер-любитель из Филиппин построил себе пассажирский дрон, потому что его достали пробки. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на auto.24tv.ua.
Кикс Мендоза из Кесон-Сити успешно провел испытательный полет на коптере собственной конструкции.
Над своим летательным аппаратом Мендоза работал пять лет, постоянно обмениваясь мыслями с такими же энтузиастами на различных форумах. Сначала филиппинец построил беспилотный дрон на радиоуправлении, чтобы проверить и настроить все системы для пассажирского.
Читайте также: Представлен первый в мире серийный летающий автомобиль. Видео
Сейчас летательный аппарат имеет весьма скромные характеристики. В воздухе он может провести около 12-15 минут – на столько хватает запаса энергии в аккумуляторе. А для восстановления энергии нужно целых два с половиной часа. И после успешного тест-драйва Кикс Мендоза полон энтузиазма для дальнейшего совершенствования конструкции. Он надеется сделать свой коптер двухместным и увеличить продолжительность полета. Если это удастся – возможно найдутся и инвесторы для внедрения серийного производства таких дронов.
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