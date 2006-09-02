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Филиппинец построил летающий пассажирский дрон. Видео

Филиппинец построил летающий пассажирский дрон. ВидеоМужчину заставила нужда и нелюбовь к пробкам.


Инженер-любитель из Филиппин построил себе пассажирский дрон, потому что его достали пробки. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на auto.24tv.ua.

Кикс Мендоза из Кесон-Сити успешно провел испытательный полет на коптере собственной конструкции.

Над своим летательным аппаратом Мендоза работал пять лет, постоянно обмениваясь мыслями с такими же энтузиастами на различных форумах. Сначала филиппинец построил беспилотный дрон на радиоуправлении, чтобы проверить и настроить все системы для пассажирского.

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Сейчас летательный аппарат имеет весьма скромные характеристики. В воздухе он может провести около 12-15 минут – на столько хватает запаса энергии в аккумуляторе. А для восстановления энергии нужно целых два с половиной часа. И после успешного тест-драйва Кикс Мендоза полон энтузиазма для дальнейшего совершенствования конструкции. Он надеется сделать свой коптер двухместным и увеличить продолжительность полета. Если это удастся – возможно найдутся и инвесторы для внедрения серийного производства таких дронов.

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Сегодня, 21:09 » Автор: Едгар Букмирза
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Такой аппарат не жалко поломать.

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