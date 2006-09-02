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На Багамских островах дайвер погрузил в гипнотический транс тигровую акулу. Видео
Дайвер погрузил акулу в состояние танатоза.
Известно, что трюк продемонстрировал аквалангист Ли Кобб (Leigh Cobb). Сначала он накормил пятиметровую акулу по кличке Эмма рыбой, а затем погрузил ее в состояние транса.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Дайвер аккуратно перевернул ее вниз головой, затем рыба пришла в себя и уплыла. Ее сородичи никак не реагировали на происходящее.
Сообщается, что видео снял 41-летний фотограф и инструктор по дайвингу Кристиан Торрес(Christian Torres) Эквадора. Он назвал Эмму самой известной акулой Тигрового пляжа.
Это защитная реакция, при которой некоторые животные, например, опоссумы, изображают смерть, пока не минует опасность.
Читайте также: На Багамских островах взорвалась лодка с туристами
Согласно данным посвященного акулам портала The Shark Trust, такое состояние у хищных рыб можно вызвать, стимулируя определенные чувствительные точки на их рыле. К этому способу часто прибегают исследователи.
Известно, что трюк продемонстрировал аквалангист Ли Кобб (Leigh Cobb). Сначала он накормил пятиметровую акулу по кличке Эмма рыбой, а затем погрузил ее в состояние транса.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
Дайвер аккуратно перевернул ее вниз головой, затем рыба пришла в себя и уплыла. Ее сородичи никак не реагировали на происходящее.
Сообщается, что видео снял 41-летний фотограф и инструктор по дайвингу Кристиан Торрес(Christian Torres) Эквадора. Он назвал Эмму самой известной акулой Тигрового пляжа.
Это защитная реакция, при которой некоторые животные, например, опоссумы, изображают смерть, пока не минует опасность.
Читайте также: На Багамских островах взорвалась лодка с туристами
Согласно данным посвященного акулам портала The Shark Trust, такое состояние у хищных рыб можно вызвать, стимулируя определенные чувствительные точки на их рыле. К этому способу часто прибегают исследователи.
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