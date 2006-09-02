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На Багамских островах дайвер погрузил в гипнотический транс тигровую акулу. Видео

На Багамских островах дайвер погрузил в гипнотический транс тигровую акулу. ВидеоДайвер погрузил акулу в состояние танатоза.

Известно, что трюк продемонстрировал аквалангист Ли Кобб (Leigh Cobb). Сначала он накормил пятиметровую акулу по кличке Эмма рыбой, а затем погрузил ее в состояние транса.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

Дайвер аккуратно перевернул ее вниз головой, затем рыба пришла в себя и уплыла. Ее сородичи никак не реагировали на происходящее.

Сообщается, что видео снял 41-летний фотограф и инструктор по дайвингу Кристиан Торрес(Christian Torres) Эквадора. Он назвал Эмму самой известной акулой Тигрового пляжа.

Это защитная реакция, при которой некоторые животные, например, опоссумы, изображают смерть, пока не минует опасность.

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Согласно данным посвященного акулам портала The Shark Trust, такое состояние у хищных рыб можно вызвать, стимулируя определенные чувствительные точки на их рыле. К этому способу часто прибегают исследователи.

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Сегодня, 22:48 » Автор: Едгар Букмирза
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