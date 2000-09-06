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Раздел: Видеоновости  
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В Сети показали неудачный химический опыт в музее. Видео

В Сети показали неудачный химический опыт в музее. ВидеоВзрыв оказался намного сильнее ожидаемого.

Сотрудники музея Museum of Discovery, находящегося в американском городе Литтл-Рок (штат Арканзас), ежемесячно проводят научно-образовательные эксперименты, развлекая посетителей, в частности, впечатляющими химическими опытами.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

Однако на сей раз что-то пошло не так. В ходе демонстрации очередного опыта химики смешали жидкий азот с горячей водой, но явно переборщили с ингредиентами.

Взрыв оказался намного сильнее ожидаемого и обломки потолка посыпались на посетителей.

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Впрочем, судя по видео, зрители были в восторге от столь зрелищного эксперимента, сопроводив его бурными аплодисментами.

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 Теги: музей, Видео, взрыв

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Вчера, 23:45 » Автор: Едгар Букмирза
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