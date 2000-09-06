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В Индии установили статую рекордной высоты. Видео
Статуя будет торжественно открыта 31 октября 2018 года.
В индийском штате Гуджарат завершается строительство статуи, которая станет самой высокой в мире. Ее высота составит 182 метра, что вдвое превышает высоту нью-йоркской статуи Свободы. А вместе с постаментом высота этого сооружения, возведенного на острове на реке Нармада, составит 240 метров, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Статуя Единства увековечивает в бетоне и металле политического лидера Сардара Валлабхаи Пателя – соратника Махатмы Ганди, который боролся вместе с ним за независимость от Великобритании, а после ее провозглашения пытался удержать Индию от развала на отдельные штаты.
Патель скончался в Бомбее 15 декабря 1950 года, его тело было кремировано. А в ноябре 2013 года в Индии был заложен первый камень в фундамент монумента в его честь – «Статуи Единства». Она будет торжественно открыта 31 октября 2018 года.
Строительство монумента обошлось индийскому правительству примерно в 430 млн. долларов.
Статуя сооружена на острове реки Нармада в штате Гуджарат. Остров с берегом соединил мост, вокруг статуи разбит сад, построены здания мемориального комплекса, исследовательского центра, отель, парк аттракционов. Одновременно 200 человек смогут обозреть окрестности со смотровой площадки, расположенной на высоте 55-этажного дома.
Индия – один из мировых лидеров по выплавке стали. Однако для монумента пришлось собирать ее по всей стране. Сотни тысяч людей откликнулись на призыв правительства сдавать неиспользуемые металлические сельскохозяйственные инструменты, и так было собрано 5 тыс. тонн. Еще 19 тыс. тонн стали поступило из других источников.
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Также на строительство ушло 75 тыс. кубометров бетона и 23 тыс. тонн бронзы для покрытия фигуры блестящими листами. Колоссальные расходы на комплекс вызвали волну протестов в стране, где каждый четвертый из 1,3 млрд. живет за чертой бедности.
В индийском штате Гуджарат завершается строительство статуи, которая станет самой высокой в мире. Ее высота составит 182 метра, что вдвое превышает высоту нью-йоркской статуи Свободы. А вместе с постаментом высота этого сооружения, возведенного на острове на реке Нармада, составит 240 метров, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.
Статуя Единства увековечивает в бетоне и металле политического лидера Сардара Валлабхаи Пателя – соратника Махатмы Ганди, который боролся вместе с ним за независимость от Великобритании, а после ее провозглашения пытался удержать Индию от развала на отдельные штаты.
Патель скончался в Бомбее 15 декабря 1950 года, его тело было кремировано. А в ноябре 2013 года в Индии был заложен первый камень в фундамент монумента в его честь – «Статуи Единства». Она будет торжественно открыта 31 октября 2018 года.
Строительство монумента обошлось индийскому правительству примерно в 430 млн. долларов.
Статуя сооружена на острове реки Нармада в штате Гуджарат. Остров с берегом соединил мост, вокруг статуи разбит сад, построены здания мемориального комплекса, исследовательского центра, отель, парк аттракционов. Одновременно 200 человек смогут обозреть окрестности со смотровой площадки, расположенной на высоте 55-этажного дома.
Индия – один из мировых лидеров по выплавке стали. Однако для монумента пришлось собирать ее по всей стране. Сотни тысяч людей откликнулись на призыв правительства сдавать неиспользуемые металлические сельскохозяйственные инструменты, и так было собрано 5 тыс. тонн. Еще 19 тыс. тонн стали поступило из других источников.
Читайте также: В Сети показали неудачный химический опыт в музее. Видео
Также на строительство ушло 75 тыс. кубометров бетона и 23 тыс. тонн бронзы для покрытия фигуры блестящими листами. Колоссальные расходы на комплекс вызвали волну протестов в стране, где каждый четвертый из 1,3 млрд. живет за чертой бедности.
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