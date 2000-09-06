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Рэпер Эминем сменил образ и выпустил новый клип. Видео

Рэпер Эминем сменил образ и выпустил новый клип. Видео Известный американец отрастил бороду.

Знаменитый музыкант решил стать брюнетом, отрастить бороду и порадовать фанов новым музыкальным видео, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

В ролике на песню Fall рэпер появляется в совершенно новом облике. Все привыкли видеть музыканта гладко выбритым блондином, а тут он показал себя абсолютно другим.

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Всего за сутки новый клип Эминема набрал более 6 миллионов просмотров на YouTube. В комментариях поклонники активно обсуждают новый стиль певца. Большинство из них считают, что обновленный образ ему очень идет.

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 Теги: Эминем, клип

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Сегодня, 01:51 » Автор: Евгений Шевченко
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