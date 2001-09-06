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В киевском троллейбусе мужчина открыл стрельбу. Видео

В киевском троллейбусе мужчина открыл стрельбу. Видео Полиция задержала злоумышленника.

В Киеве мужчина выстрелил в троллейбусе на улице Гетьмана. В результате, два человека получили ссадины, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на etcetera.media.

Как сообщают очевидцы, киевляне самостоятельно задержали и успокоили стрелявшего мужчину еще до прибытия полиции. Троллейбус поврежден - выбиты стекла, в салоне следы от резиновых пуль. На место прибыли правоохранительные органы.

Как сообщили в пресс-службе полиции, на остановке общественного транспорта «Караваевы дачи» правоохранители заметили в троллейбусе мужчину, похожего на подозреваемого в совершении мошенничества: месяц назад в Голосеевском районе злоумышленник устроил псевдообменник, через интернет договорился об обмене 190 тысяч долларов США, а когда клиент передал ему деньги - сбежал через запасной выход.

Правоохранители подошли к мужчине, представились и попросили предъявить документы для проверки. В ответ он резким движением достал оружие, выстрелил в окно, через которое и пытался убежать. Однако оперативники задержали его.

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В результате этого происшествия никто из пассажиров троллейбуса не пострадал. На месте работает следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции, правоохранители общаются со свидетелями и очевидцами, а также устанавливают причастность злоумышленника к совершению мошеннических действий. Кроме того, после проведения первоочередной проверки его действиям будет дана правовая оценка.

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 Теги: троллейбус, стрельба

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Сегодня, 03:48 » Автор: Евгений Шевченко
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