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Так выглядит уникальный пассажирский дрон. Видео
Мужчина создал летающее средство, чтобы избежать пробок.
Инженер из Филиппин построил себе пассажирский дрон, потому что он устал от постоянной траты времени в пробках, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Знай.ua.
Кикс Мендоза из Кесон-Сити успешно провел испытательный полет на коптере собственной конструкции.
Над своим летательным аппаратом Мендоза работал пять лет, постоянно обсуждая разработку с другими инженерами на различных форумах. Сначала филиппинец построил беспилотный дрон на радиоуправлении, а уже потом с его помощью настроил все системы на пассажирском.
Пока летательный аппарат имеет весьма скромные характеристики. В воздухе он может провести только 12-15 минут, потом заканчивается заряд аккомулятора. Для восстановления энергии нужно целых два с половиной часа. Однако, Кикс провел успешный тест-драйв и уже готов дальше совершенствовать конструкцию.
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Он надеется сделать свой коптер двухместным и увеличить продолжительность полета. Если это удастся – возможно найдутся и инвесторы для внедрения серийного производства таких дронов. Хотели бы на таком покататься?
Инженер из Филиппин построил себе пассажирский дрон, потому что он устал от постоянной траты времени в пробках, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Знай.ua.
Кикс Мендоза из Кесон-Сити успешно провел испытательный полет на коптере собственной конструкции.
Над своим летательным аппаратом Мендоза работал пять лет, постоянно обсуждая разработку с другими инженерами на различных форумах. Сначала филиппинец построил беспилотный дрон на радиоуправлении, а уже потом с его помощью настроил все системы на пассажирском.
Пока летательный аппарат имеет весьма скромные характеристики. В воздухе он может провести только 12-15 минут, потом заканчивается заряд аккомулятора. Для восстановления энергии нужно целых два с половиной часа. Однако, Кикс провел успешный тест-драйв и уже готов дальше совершенствовать конструкцию.
Читайте также: В киевском троллейбусе мужчина открыл стрельбу. Видео
Он надеется сделать свой коптер двухместным и увеличить продолжительность полета. Если это удастся – возможно найдутся и инвесторы для внедрения серийного производства таких дронов. Хотели бы на таком покататься?
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