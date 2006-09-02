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Так выглядит уникальный пассажирский дрон. Видео

Так выглядит уникальный пассажирский дрон. Видео Мужчина создал летающее средство, чтобы избежать пробок.

Инженер из Филиппин построил себе пассажирский дрон, потому что он устал от постоянной траты времени в пробках, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Знай.ua.

Кикс Мендоза из Кесон-Сити успешно провел испытательный полет на коптере собственной конструкции.

Над своим летательным аппаратом Мендоза работал пять лет, постоянно обсуждая разработку с другими инженерами на различных форумах. Сначала филиппинец построил беспилотный дрон на радиоуправлении, а уже потом с его помощью настроил все системы на пассажирском.

Пока летательный аппарат имеет весьма скромные характеристики. В воздухе он может провести только 12-15 минут, потом заканчивается заряд аккомулятора. Для восстановления энергии нужно целых два с половиной часа. Однако, Кикс провел успешный тест-драйв и уже готов дальше совершенствовать конструкцию.

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Он надеется сделать свой коптер двухместным и увеличить продолжительность полета. Если это удастся – возможно найдутся и инвесторы для внедрения серийного производства таких дронов. Хотели бы на таком покататься?

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 Теги: дрон, видео

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Сегодня, 06:37 » Автор: Евгений Шевченко
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