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Раздел: Видеоновости  
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Так выглядит питание заключенных в Украине. Видео

Так выглядит питание заключенных в Украине. Видео Тюремная еда не имеет достаточной пищевой ценности.

В сети появилось видео со столовой Игренского исправительного центра №133, который находится в Днепре. Заключенных кормят супом в котором нет ничего кроме воды, перловой каши и соленого огурца, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на УКРОП.

Видео разместил пользователь сети Андрей Шишкин. Он отметил, что на складе все продукты, которые необходимы для питания заключенных есть.

«04.09.2018 Столовая. Обед. Вода, перловка и кусок огурца вонючего без соли, без картофеля, без каких-либо жиров. За, что уносят тысячи? И осужденных загоняют в минусы? », - подписал видео автор.

Осторожно! На видео звучит нецензурная лексика.

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В сети отметили, что на самом деле все необходимые продукты для заключенных есть на складе.

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 Теги: заключенные, еда

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Сегодня, 08:09 » Автор: Евгений Шевченко
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