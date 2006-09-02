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В Сети появился тизер нового сезона "Американской истории ужасов". Видео

В Сети появился тизер нового сезона "Американской истории ужасов". ВидеоНовый сезон получил название "Апокалипсис".

В Сети опубликовали новый тизер к следующему сезону культового сериала Американская история ужасов.

Трейлер опубликован на YouTube, передает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Сюжет пока не раскрывается, но известно, что в новый сезон вернутся старые герои: ведьмы из "Шабаша" в исполнении Сары Полсон, Таиссы Фармига и Эммы Робертс, а также Констанс из "Дома-убийцы", которую играла Джессика Лэнг.

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Напомним, премьера сериала назначена на 12 сентября. Новый сезон получил название "Апокалипсис".

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 Теги: Американская история ужасов, трейлер

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Сегодня, 09:33 » Автор: Ирина Шевченко
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