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Кадры последствий мощного землетрясения в Японии. Видео

Кадры последствий мощного землетрясения в Японии. ВидеоСейчас не менее 32-х человек числятся пропавшими без вести.

В Японии произошло землетрясение магнитудой 6.7.

Пострадал остров Хоккайдо, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Сейчас не менее 32-х человек числятся пропавшими без вести, еще 120 японцев получили ранения. Подземные толчки вызвали оползни. Пришлось аварийно приостановить работу главной тепло-электростанции, поэтому без света оказались почти 3 миллиона домов.

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После землетрясения закрыли аэропорт Титосэ и перекрыли некоторые дороги.

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 Теги: землетрясение, Япония

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Сегодня, 11:27 » Автор: Ирина Шевченко
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