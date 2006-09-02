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В Одессе избили известного активиста. Видео
В сети появилось видео избиения лидера «РГБ» в Ark SPA Palace.
Видеозапись избиения лидера «Ради громадської безпеки» (РГБ) Марка Гордиенко предпринимателем Халидом Мусаевым обнародовал сегодня блогер и поэт Станислав Домбровский.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Думская.
Инцидент, напомним, произошел на днях в банном комплексе «Ark SPA Palace» на Генуэзской улице, в VIP-зале.
Гордиенко утверждает, что обсуждал с Мусаевым вопрос по «Агродолине» (созданное турецкими бизнесменами предприятие в Великодолинском, с которым воюет «РГБ», - Ред.).
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«Этот чеченский джигит при персонале и камерах нанес мне семь ударов, а потом уже на выходе еще два, в то время как охранники меня держали», - отметил активист, пообещав отомстить Мусаеву.
Видеозапись избиения лидера «Ради громадської безпеки» (РГБ) Марка Гордиенко предпринимателем Халидом Мусаевым обнародовал сегодня блогер и поэт Станислав Домбровский.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Думская.
Инцидент, напомним, произошел на днях в банном комплексе «Ark SPA Palace» на Генуэзской улице, в VIP-зале.
Гордиенко утверждает, что обсуждал с Мусаевым вопрос по «Агродолине» (созданное турецкими бизнесменами предприятие в Великодолинском, с которым воюет «РГБ», - Ред.).
Читайте также: В Киеве жестоко избили известного активиста
«Этот чеченский джигит при персонале и камерах нанес мне семь ударов, а потом уже на выходе еще два, в то время как охранники меня держали», - отметил активист, пообещав отомстить Мусаеву.
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