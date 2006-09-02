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Экологическая катастрофа в Крыму: новые детали. Видео

Экологическая катастрофа в Крыму: новые детали. ВидеоЖители рассказали о "настоящем аде" в Армянске.

4 сентября оккупанты сообщили о зафиксированном превышении допустимой нормы вредных веществ в атмосфере Армянска.

В связи с этим из города начали вывозить детей школьного возраста, передает Хроника.инфо со ссылкой на Униан.

"Чиновники" избегают слова «эвакуация» и уверяют, что выбросы не угрожают здоровью людей. Также власти пообещали остановить работу содового завода «Крымский титан», который на сегодняшний день считают виновником кислотных выбросов, передают "Крым.Реалии".

В то же время жители Армянска утверждают, что ситуация в городе намного сложнее, чем заявляют чиновники, и называют ее «настоящим адом». Отмечается, что вывезти из Армянска в санатории полуострова планируют 2,2 тысячи школьников из 2,6 тысяч. Родители еще 400 отказались выезжать централизованно и предпочли самостоятельно выбрать для своих детей места временного переселения. Эвакуация продолжилась и ночью.

Как сообщает жительница Армянска Ольга Маликова, около 23:00 Армянск покинули четыре автобуса с учащимися школы № 2.

Другая жительница Армянска Ирина Безпалько сообщила, что условия перевозки детей были не самые комфортные.

Жительница Армянска Галина, пожелавшая остаться неназванной, рассказала журналистам, что детей из города эвакуировали в спешке, на сборы предоставили около часа.

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Жители Армянска, которые остаются в городе, продолжают дышать кислотными выбросами. Они вынуждены прибегать к различным способам защиты, их не хватает: сообщается о дефиците защитных масок и марлевых повязок.




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 Теги: Крым, экологическая катастрофа

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Сегодня, 15:51 » Автор: Ирина Шевченко
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