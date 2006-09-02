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Сотрудники Хитроу почтили память Меркьюри зажигательным танцем. Видео

Сотрудники Хитроу почтили память Меркьюри зажигательным танцем. ВидеоДо того, как покорить мировую сцену, Меркьюри работал обычным грузчиком в Хитроу.

В лондонском аэропорту отметили День рождения Фредди Меркьюри.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Солисту группы "Queen" должно было исполниться 72 и до того, как покорить мировую сцену, Меркьюри работал обычным грузчиком в аэропорту Хитроу.

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Теперь сотрудники этого аэропорта решили ярко почтить память рок-звезды. Приклеили усы и примеряли копии легендарного сценического наряда Меркьюри.

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 Теги: Меркьюри, танец

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Сегодня, 17:15 » Автор: Ирина Шевченко
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