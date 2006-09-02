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Одессу накрыл мощный ливень. Видео
Из-за ливня центр города остановился в пробках.
Вечером в среду, 5 сентября, некоторые районы Одессы накрыл сильный ливень.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 048.ua.
"Если на Фонтане фиксировали небольшие осадки, то Пересыпь и Котовского заливало сильно. Крыжановка, частично Семена Палия подтоплены, вода поднялась выше тротуара, но автомобилям все же удавалось проезжать", - говорится в сообщении.
Из-за ливня центр города остановился в пробках. На кадрах, опубликованных в YouYube, видно, как по дорогам города вода льется нескончаемым потоком, напоминая горную реку.
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Из-за дождя затопленными оказались и тротуары. Без резиновых сапог обойтись было явно нельзя. Видно, с какими сложностями по затопленным улицам пробираются и авто.
Вечером в среду, 5 сентября, некоторые районы Одессы накрыл сильный ливень.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 048.ua.
"Если на Фонтане фиксировали небольшие осадки, то Пересыпь и Котовского заливало сильно. Крыжановка, частично Семена Палия подтоплены, вода поднялась выше тротуара, но автомобилям все же удавалось проезжать", - говорится в сообщении.
Из-за ливня центр города остановился в пробках. На кадрах, опубликованных в YouYube, видно, как по дорогам города вода льется нескончаемым потоком, напоминая горную реку.
Читайте также: Мощный ливень накрыл Львов: впечатляющие фото
Из-за дождя затопленными оказались и тротуары. Без резиновых сапог обойтись было явно нельзя. Видно, с какими сложностями по затопленным улицам пробираются и авто.
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