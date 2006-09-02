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В сети показали трейлер фильма "Курск" о российской подлодке. Видео

В сети показали трейлер фильма "Курск" о российской подлодке. ВидеоФильм будет очень глубоким.

Фильм Томаса Винтерберга «Курск», в сети появился первый трейлер с Леан Сейду, Колином Фертом, Маттиасом Схунартсом в главных ролях

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на narodna-pravda.ua.

Картина «Курск» расскажет о событиях августа 2000 года, основанных на книге Роберта Мура «Время умирать». В результате взрывов на российской атомной подлодке 88 человек были убиты сразу, а ещё 23 моряка остались ждать своей участи, лишенные кислорода.

В свое время, книга Мура вызвала серозный ажиотаж вокруг затонувшего в Баренцевом море судне. Автор, предположил, что экипаж умирал в течение нескольких дней, так как на подлодке было достаточно кислорода, однако российские власти дезинформировали общественность и провалились в ходе спасательной операции.

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Первый показ киноленты произойдет на кинофестивале в Торонто, дата дебюта в кинотеатрах пока неизвестна.

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 Теги: видео, трейлер, Курск

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Сегодня, 22:08 » Автор: Едгар Букмирза
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