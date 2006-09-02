Раздел: Видеоновости
В сети показали трейлер фильма "Курск" о российской подлодке. Видео
Фильм будет очень глубоким.
Фильм Томаса Винтерберга «Курск», в сети появился первый трейлер с Леан Сейду, Колином Фертом, Маттиасом Схунартсом в главных ролях
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на narodna-pravda.ua.
Картина «Курск» расскажет о событиях августа 2000 года, основанных на книге Роберта Мура «Время умирать». В результате взрывов на российской атомной подлодке 88 человек были убиты сразу, а ещё 23 моряка остались ждать своей участи, лишенные кислорода.
В свое время, книга Мура вызвала серозный ажиотаж вокруг затонувшего в Баренцевом море судне. Автор, предположил, что экипаж умирал в течение нескольких дней, так как на подлодке было достаточно кислорода, однако российские власти дезинформировали общественность и провалились в ходе спасательной операции.
Читайте также: В Сети показали трейлер фильма, снятого по повести Скрябина. Видео
Первый показ киноленты произойдет на кинофестивале в Торонто, дата дебюта в кинотеатрах пока неизвестна.
Фильм Томаса Винтерберга «Курск», в сети появился первый трейлер с Леан Сейду, Колином Фертом, Маттиасом Схунартсом в главных ролях
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на narodna-pravda.ua.
Картина «Курск» расскажет о событиях августа 2000 года, основанных на книге Роберта Мура «Время умирать». В результате взрывов на российской атомной подлодке 88 человек были убиты сразу, а ещё 23 моряка остались ждать своей участи, лишенные кислорода.
В свое время, книга Мура вызвала серозный ажиотаж вокруг затонувшего в Баренцевом море судне. Автор, предположил, что экипаж умирал в течение нескольких дней, так как на подлодке было достаточно кислорода, однако российские власти дезинформировали общественность и провалились в ходе спасательной операции.
Читайте также: В Сети показали трейлер фильма, снятого по повести Скрябина. Видео
Первый показ киноленты произойдет на кинофестивале в Торонто, дата дебюта в кинотеатрах пока неизвестна.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
481
0
Также советуем посмотреть
- Интернет-шутники, способные рассмешить одним комментарием
- Стало известно, о чем будут говорить Порошенко и Меркель
- Курьезные фотки, на которые придется смотреть дважды
- Стало известно, кто стоит за убийством Захарченко
- Прикольные твиты от родителей с отличным чувством юмора.
- Порошенко прокомментировал химическую катастрофу в Крыму
- Смешные фотки, в которых людей подвел ракурс
- Поле для гольфа Трампа привлекло внимание сразу четырех НЛО
- У Порошенко озвучили версии убийства Захарченко
- Нужно создать единый реестр кумов украинских политиков
- В Запорожье водитель показал мастер-класс по "запихиванию" пассажиров
- Минобороны представило улучшенные модели бронежилетов
- Не вижу ваших рук
- В Сети подняли на смех хвалебную речь Парубия
- Сеть насмешил начинающий «спортсмен», оставшийся без присмотра тренера
- Що буде з курсом гривні
- Обнародована карта боевых действий в зоне ООС на 6 сентября
- В августе на Донбассе погибли 18 украинских военнослужащих
- Кордон України із країною-агресором виявився відкритим
- Черепаха молниеносно наказала очень "приставучего" рыбака
- Про «всеохоплюючу силу» соцмереж
- Житель Авдеевки нашел в подвале гранаты
- Вблизи патруля ОБСЕ в районе Золотого прозвучали семь взрывов
- СБУ должно возбудить дело о связях Тимошенко с Россией
- Умора: в Сети сравнили танцы Захаровой и Мэй
- Решение суда в отношении журналиста «Схем» – это плевок в лицо
- В Украине сообщили об усилении армии новым мощным оружием
- В Шотландии на камеру попал призрак ребенка
- В «ЛДНР» решили провести «выборы»
- Кто и почему убил Захарченко
Оставьте свой комментарий