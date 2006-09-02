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В Сети показали ролик с «отравителями» Скрипалей. Видео

В Сети показали ролик с «отравителями» Скрипалей. ВидеоМужчины останавливаются у витрины одного из магазинов.

Британское издание Daily Mail опубликовало видео, на котором зафиксированы предполагаемые исполнители покушения на экс-агента Сергея Скрипаля и его дочь россияне Александр Петров и Руслан Боширов.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

На видео мужчины останавливаются у витрины одного из магазинов, что-то обсуждают, потом продолжают свой путь.

Издание предполагает, что это произошло уже после покушения на Скрипалей.

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5 сенятбря были обвинены возможные исполнители отравления - россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Кремль назвал это "провокацией", а в МИД РФ заявили, что имена им "ничего не говорят". Британский премьер-министр Тереза Мэй назвала их агентами ГРУ, а министр безопасности Британии Бен Уоллес заявил, что "за отравление несет ответственность Путин".

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Сегодня, 23:44 » Автор: Едгар Букмирза
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