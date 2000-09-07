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Муж случайно снял на камеру смерть своей жены. Видео

Муж случайно снял на камеру смерть своей жены. ВидеоМужчину арестовали по обвинению в непредумышленном убийстве

В горах Испании мужчина вышел из своей машины, чтобы сделать несколько фотографий. При этом выходя он не поставил автомобиль на ручной тормоз, машина понеслась вниз по склону и рухнула с обрыва в реку, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

Внедорожник Rover Discovery скатился с отвесного склона в водохранилище, автомобиль несколько раз перевернулся перед падением. Находившаяся за рулем женщина погибла.

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Мужчину арестовали по обвинению в непредумышленном убийстве. По его словам, он был уверен, что супруга успела выпрыгнуть из салона до того, как автомобиль упал со скалы.

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 Теги: муж, жена

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Сегодня, 01:27 » Автор: Татьяна Ларина
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