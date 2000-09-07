» » Украинские ученые сняли фильм о затонувших кораблях на Днепре. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Украинские ученые сняли фильм о затонувших кораблях на Днепре. Видео

Украинские ученые сняли фильм о затонувших кораблях на Днепре. ВидеоУченые нашли затонувшие корабли

Группа подводных археологов из Запорожья и Одессы сняли фильм о своих исследованиях, передает Хроника.инфо со ссылкой на Gazeta.ua

Дайверы обнаружили на дне Днепра два корабля, один из которых датируется XVII веком, турецкую трубку и множество керамических фрагментов.

Читайте также: В Днепре археологи сделали неожиданное открытие

"Всего нам удалось найти не более десятка фрагментов от шести судов. Важно, что их форма и орнамент совпали с материалами из Херсонского музея. Собственно, именно в этот момент мы и поняли, что имеем дело с тем же судном. Судя по их особенностями, а именно поливе, орнамента и теста, можно связывать их с Оттоманской Портой. Ничего подобного на раскопках запорожских сечей я не встречал, - сообщил руководитель экспедиции, кандидат исторических наук, гидроархеологи Дмитрий Кобалия.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Днепр, корабль

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 03:14 » Автор: Татьяна Ларина
     153
     0

Похожие новости по теме

В сети показали фильм о подводной экспедиции по Днепру. Видео В сети показали фильм о подводной экспедиции по Днепру. Видео

В ходе экспедиции обнаружилась турецкая люлька.

Харьковские военные сняли фильм для новобранцев. Видео Харьковские военные сняли фильм для новобранцев. Видео

В воинской части 3017 сняли учебный фильм по действиям дежурного подразделения

В Днепре показали, как жили первые жители города. Видео В Днепре показали, как жили первые жители города. Видео

Археологи обнаружили первое жилище Днепра.

В России сняли фильм о Надежде Савченко. Видео В России сняли фильм о Надежде Савченко. Видео

Фильм оценил российский адвокат Савченко.

В Голливуде сняли фильм о Саакашвили. Видео В Голливуде сняли фильм о Саакашвили. Видео

Экс-президента Грузии сыграл Энди Гарсиа.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх