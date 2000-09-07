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Украинские ученые сняли фильм о затонувших кораблях на Днепре. Видео
Ученые нашли затонувшие корабли
Группа подводных археологов из Запорожья и Одессы сняли фильм о своих исследованиях, передает Хроника.инфо со ссылкой на Gazeta.ua
Дайверы обнаружили на дне Днепра два корабля, один из которых датируется XVII веком, турецкую трубку и множество керамических фрагментов.
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"Всего нам удалось найти не более десятка фрагментов от шести судов. Важно, что их форма и орнамент совпали с материалами из Херсонского музея. Собственно, именно в этот момент мы и поняли, что имеем дело с тем же судном. Судя по их особенностями, а именно поливе, орнамента и теста, можно связывать их с Оттоманской Портой. Ничего подобного на раскопках запорожских сечей я не встречал, - сообщил руководитель экспедиции, кандидат исторических наук, гидроархеологи Дмитрий Кобалия.
Группа подводных археологов из Запорожья и Одессы сняли фильм о своих исследованиях, передает Хроника.инфо со ссылкой на Gazeta.ua
Дайверы обнаружили на дне Днепра два корабля, один из которых датируется XVII веком, турецкую трубку и множество керамических фрагментов.
Читайте также: В Днепре археологи сделали неожиданное открытие
"Всего нам удалось найти не более десятка фрагментов от шести судов. Важно, что их форма и орнамент совпали с материалами из Херсонского музея. Собственно, именно в этот момент мы и поняли, что имеем дело с тем же судном. Судя по их особенностями, а именно поливе, орнамента и теста, можно связывать их с Оттоманской Портой. Ничего подобного на раскопках запорожских сечей я не встречал, - сообщил руководитель экспедиции, кандидат исторических наук, гидроархеологи Дмитрий Кобалия.
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