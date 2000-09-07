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В Киеве во дворе дома дотла сгорела машина. Видео
Огонь уничтожил моторный отсек машины и частично повредил салон
В четверг, 6 сентября, во дворе дома по адресу Гарматная,18 произошел пожар. Горел автомобиль KIA RIO, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Вызов на линию 101 поступил около 22:45.
По словам очевидцев, загоревшуюся машину заметил таксист и сразу позвал прохожих на помощь. Владельцы рядом припаркованных машин успели спасти свой транспорт от места возгорания. Огонь уничтожил моторный отсек машины и частично повредил салон.
Читайте также: В Киеве на дороге дотла сгорела машина
Прибывшие на место пожарные оперативно ликвидировали возгорание. К счастью, никто не пострадал. Причину пожара установит следствие.
В четверг, 6 сентября, во дворе дома по адресу Гарматная,18 произошел пожар. Горел автомобиль KIA RIO, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.
Вызов на линию 101 поступил около 22:45.
По словам очевидцев, загоревшуюся машину заметил таксист и сразу позвал прохожих на помощь. Владельцы рядом припаркованных машин успели спасти свой транспорт от места возгорания. Огонь уничтожил моторный отсек машины и частично повредил салон.
Читайте также: В Киеве на дороге дотла сгорела машина
Прибывшие на место пожарные оперативно ликвидировали возгорание. К счастью, никто не пострадал. Причину пожара установит следствие.
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