» » В Киеве во дворе дома дотла сгорела машина. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

В Киеве во дворе дома дотла сгорела машина. Видео

В Киеве во дворе дома дотла сгорела машина. ВидеоОгонь уничтожил моторный отсек машины и частично повредил салон

В четверг, 6 сентября, во дворе дома по адресу Гарматная,18 произошел пожар. Горел автомобиль KIA RIO, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Вызов на линию 101 поступил около 22:45.

По словам очевидцев, загоревшуюся машину заметил таксист и сразу позвал прохожих на помощь. Владельцы рядом припаркованных машин успели спасти свой транспорт от места возгорания. Огонь уничтожил моторный отсек машины и частично повредил салон.

Читайте также: В Киеве на дороге дотла сгорела машина

Прибывшие на место пожарные оперативно ликвидировали возгорание. К счастью, никто не пострадал. Причину пожара установит следствие.


Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, машина

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 04:53 » Автор: Татьяна Ларина
     272
     0

Похожие новости по теме

В Киеве сгорел ресторан на Гидропарке. Видео В Киеве сгорел ресторан на Гидропарке. Видео

Предварительно, возгорание началось с холодильников

В Одессе дотла сгорела иномарка. Видео В Одессе дотла сгорела иномарка. Видео

Сегодня, около 2–х часов ночи в Одессе на Военном спуске выгорел Fiat.

Пожар в Одессе: дотла сгорела иномарка. Видео Пожар в Одессе: дотла сгорела иномарка. Видео

В районе 5-й станции Фонтана загорелся автомобиль марки Nissan Maxima

ДТП в Киеве: иномарка сгорела дотла. Видео ДТП в Киеве: иномарка сгорела дотла. Видео

Машина загорелась после того, как в нее въехало другое авто.

В Киеве сгорела СТО. Видео В Киеве сгорела СТО. Видео

Огонь перекинулся на продуктовый склад, что находился по соседству.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх