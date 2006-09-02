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ЧП в Ужгороде: рухнул строительный кран. Видео
Никто из людей не пострадал.
В Ужгороде посреди города упал строительный кран.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Стрела пролетела над проезжей частью и оказалась на пешеходной зоне вблизи местного театра. Никто из людей не пострадал. При падении стрела срезала ветви елок, и два уличные фонари.
Читайте также: В России строительный кран рухнул на дом
Еще один кран, который должен был убрать поврежденную конструкцию, просто встал на дыбы.
В Ужгороде посреди города упал строительный кран.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.
Стрела пролетела над проезжей частью и оказалась на пешеходной зоне вблизи местного театра. Никто из людей не пострадал. При падении стрела срезала ветви елок, и два уличные фонари.
Читайте также: В России строительный кран рухнул на дом
Еще один кран, который должен был убрать поврежденную конструкцию, просто встал на дыбы.
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