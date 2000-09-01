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Убийство экс-депутата горсовета в Сумах: новые подробности. Видео

Убийство экс-депутата горсовета в Сумах: новые подробности. Видео35-летнему Анатолию Жуку стреляли в голову и спину.

Жену экс-депутата Анатолия Жука подозревают в убийстве мужа.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Анатолия Жука застрелили 2 августа двумя выстрелами в спину и голову на собственном дворе.

Сегодня его 31-летней вдове - Анне Жук - объявили заочное подозрение в совершении умышленного убийства, поджога дома и незаконного обращения с оружием.

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Сама женщина сейчас живет в России, туда убежала почти сразу после преступления вместе с 10-летней дочерью и водителем убитого, и попросила политического убежища.

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 Теги: убийство, Сумы

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Сегодня, 14:57 » Автор: Ирина Шевченко
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