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Украинская группа "взорвала" Сеть новым клипом. Видео
AVIATOR и юные запорожцы спели захватывающую дух песню.
В Запорожье популярная украинская группа AVIATOR и талантливые дети города записали вместе мелодичную и полную сильных чувств композицию "Останній лист".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
Запись трека состоялася в рамках грандиозного музыкального фестиваля "Музыка и небо", который проходил на аэродроме Широкое.
"Фестиваль "Музыка и небо" прошел на аэродроме Широкое 18-19 августа, и был первым крупным событием, которое состоялось там после полного ремонта аэродрома и взлетных полос. Именно в первый день фестиваля, перед своим выступлением, группа AVIATOR соединила чувственность своей музыки и музыки маленьких запорожцев, чтобы подарить уникальную по звучанию песню", - говорится в аннотации к ролику.
Пользователям сети понравилась композиция.
"Авиаторы" классные! Наши дети - настоящие артисты! Мы получили огромное удовольствие!" - написала Любовь Карогодина.
Читайте также: Ариана Гранде взорвала сеть новым клипом. Видео
"Шикарно!" - лаконично прокомментировала видео Марина Мартьянова.
В Запорожье популярная украинская группа AVIATOR и талантливые дети города записали вместе мелодичную и полную сильных чувств композицию "Останній лист".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.
Запись трека состоялася в рамках грандиозного музыкального фестиваля "Музыка и небо", который проходил на аэродроме Широкое.
"Фестиваль "Музыка и небо" прошел на аэродроме Широкое 18-19 августа, и был первым крупным событием, которое состоялось там после полного ремонта аэродрома и взлетных полос. Именно в первый день фестиваля, перед своим выступлением, группа AVIATOR соединила чувственность своей музыки и музыки маленьких запорожцев, чтобы подарить уникальную по звучанию песню", - говорится в аннотации к ролику.
Пользователям сети понравилась композиция.
"Авиаторы" классные! Наши дети - настоящие артисты! Мы получили огромное удовольствие!" - написала Любовь Карогодина.
Читайте также: Ариана Гранде взорвала сеть новым клипом. Видео
"Шикарно!" - лаконично прокомментировала видео Марина Мартьянова.
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