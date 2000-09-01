» » Украинская группа "взорвала" Сеть новым клипом. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Украинская группа "взорвала" Сеть новым клипом. Видео

Украинская группа "взорвала" Сеть новым клипом. ВидеоAVIATOR и юные запорожцы спели захватывающую дух песню.

В Запорожье популярная украинская группа AVIATOR и талантливые дети города записали вместе мелодичную и полную сильных чувств композицию "Останній лист".

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.

Запись трека состоялася в рамках грандиозного музыкального фестиваля "Музыка и небо", который проходил на аэродроме Широкое.

"Фестиваль "Музыка и небо" прошел на аэродроме Широкое 18-19 августа, и был первым крупным событием, которое состоялось там после полного ремонта аэродрома и взлетных полос. Именно в первый день фестиваля, перед своим выступлением, группа AVIATOR соединила чувственность своей музыки и музыки маленьких запорожцев, чтобы подарить уникальную по звучанию песню", - говорится в аннотации к ролику.

Пользователям сети понравилась композиция.

"Авиаторы" классные! Наши дети - настоящие артисты! Мы получили огромное удовольствие!﻿" - написала Любовь Карогодина.

Читайте также: Ариана Гранде взорвала сеть новым клипом. Видео

"Шикарно!﻿" - лаконично прокомментировала видео Марина Мартьянова.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: AVIATOR, новый клип

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 16:12 » Автор: Ирина Шевченко
     1265
     0

Похожие новости по теме

Ариана Гранде взорвала сеть новым клипом. Видео Ариана Гранде взорвала сеть новым клипом. Видео

Артистка показала новую видеоработу.

Новый хит: группа Новый хит: группа "Ленинград" взорвала Сеть ярким клипом. Видео

Новый музыкальный ролик снят на песню "Вояж".

Популярная украинская группа Популярная украинская группа "взорвала" Сеть новым клипом. Видео

Новый клип DZIDZIO оказался в лидерах YouTube.

Популярная украинская группа «взорвала» Сеть мультяшным клипом. Видео Популярная украинская группа «взорвала» Сеть мультяшным клипом. Видео

"Супергерой" рассказывает о битве добра со злом в постапокалиптическом мире.

Группа «Ленинград» взорвала Сеть новым эпатажным клипом. Видео Группа «Ленинград» взорвала Сеть новым эпатажным клипом. Видео

Клип "Сиськи" группы "Ленинград" менее чем за сутки посмотрели более 56 тыс. раз.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх