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Известный певец покорил Сеть песней для украинских футболистов. Видео
Александр Положинский написал песню для сборной Украины.
Солист группы Бувье Александр Положинский написал песню Ось Тобі Моя Рука для сборной Украины по футболу.
Клип на эту композицию музыкант снял вместе с телеканалами Футбол 1/2, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
По словам автора, она писалась специально для национальной команды и вышла за рамки футбола по своему содержанию, поэтому должна быть близкой и людям, которые не интересуются этим видом спорта.
Музыкант считает, что в Украине немного неправильно относятся к своим футболистам, ведь поддерживать легко, когда сборная выигрывает, и в таком случае песня не нужна.
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"А чтобы людей сплотить, объединить для поддержки, такая песня необходима. Хороший символ поддержки, когда ты подаешь человеку открытую ладонь и ее принимают, давая в ответ свою. И результат встречи - крепкое рукопожатие", - добавил Положинский.
Солист группы Бувье Александр Положинский написал песню Ось Тобі Моя Рука для сборной Украины по футболу.
Клип на эту композицию музыкант снял вместе с телеканалами Футбол 1/2, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
По словам автора, она писалась специально для национальной команды и вышла за рамки футбола по своему содержанию, поэтому должна быть близкой и людям, которые не интересуются этим видом спорта.
Музыкант считает, что в Украине немного неправильно относятся к своим футболистам, ведь поддерживать легко, когда сборная выигрывает, и в таком случае песня не нужна.
Читайте также: Зрелищный ролик об украинских танкистах покорил Сеть. Видео
"А чтобы людей сплотить, объединить для поддержки, такая песня необходима. Хороший символ поддержки, когда ты подаешь человеку открытую ладонь и ее принимают, давая в ответ свою. И результат встречи - крепкое рукопожатие", - добавил Положинский.
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