» » Известный певец покорил Сеть песней для украинских футболистов. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Известный певец покорил Сеть песней для украинских футболистов. Видео

Известный певец покорил Сеть песней для украинских футболистов. ВидеоАлександр Положинский написал песню для сборной Украины.

Солист группы Бувье Александр Положинский написал песню Ось Тобі Моя Рука для сборной Украины по футболу.

Клип на эту композицию музыкант снял вместе с телеканалами Футбол 1/2, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

По словам автора, она писалась специально для национальной команды и вышла за рамки футбола по своему содержанию, поэтому должна быть близкой и людям, которые не интересуются этим видом спорта.

Музыкант считает, что в Украине немного неправильно относятся к своим футболистам, ведь поддерживать легко, когда сборная выигрывает, и в таком случае песня не нужна.

Читайте также: Зрелищный ролик об украинских танкистах покорил Сеть. Видео

"А чтобы людей сплотить, объединить для поддержки, такая песня необходима. Хороший символ поддержки, когда ты подаешь человеку открытую ладонь и ее принимают, давая в ответ свою. И результат встречи - крепкое рукопожатие", - добавил Положинский.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: украинские футболисты, песня

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 17:42 » Автор: Ирина Шевченко
     574
     0

Похожие новости по теме

Популярный украинский певец неожиданно разоткровенничался о личной жизни. Видео Популярный украинский певец неожиданно разоткровенничался о личной жизни. Видео

Положинский рассказал, почему еще ни разу не был женат.

Немецкий бард покорил украинцев песней о красоте Киева. Видео Немецкий бард покорил украинцев песней о красоте Киева. Видео

Музыкант поделился впечатлениями о столице Украины в своей композиции.

Зрелищный ролик об украинских танкистах покорил Сеть. Видео Зрелищный ролик об украинских танкистах покорил Сеть. Видео

Сегодня Украина отмечает профессиональный праздник танкистов.

Война на Донбассе: трогательный ролик о погибших украинских бойцах покорил Сеть. Видео Война на Донбассе: трогательный ролик о погибших украинских бойцах покорил Сеть. Видео

"Нет большей любви, чем положить душу свою за ближнего!"

Четвероклассник покорил сердца украинцев, исполнив песню Кузьмы. Видео Четвероклассник покорил сердца украинцев, исполнив песню Кузьмы. Видео

Песня "Мам" была исполнена на празднике 8 Марта.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх