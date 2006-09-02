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Украинцы записали обращение к Леонардо ДиКаприо. Видео
Запорожские эко-активисты обратились к актеру за помощью.
Запорожские эко-активисты решили обратиться за помощью в международный фонд, который возглавляет Леонардо ДиКаприо.
Они записали видео-ролик, где рассказали об экологической ситуации, которая наблюдается в Запорожье, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Акцент.
Активисты говорят, что в Запорожье ежегодно количество выбросов в атмосферу составляет 150 тыс. тонн, а это почти 100 кг. на душу населения.
«Многие из них представляют собой вещества, обозначаемые как опасные для жизни (свинец, хром, пыль, фенол, сероводород, оксиды азота, и хлор). Основной вклад в загрязнение воздуха в Запорожье приходится на промышленные предприятия» – говорят активисты.
Читайте также: Леонардо ДиКаприо закрутил роман с 20-летней моделью
Ролик был опубликован вчера, 6 сентября. Отреагирует ли Леонардо ДиКаприо на него, посмотрим.
Запорожские эко-активисты решили обратиться за помощью в международный фонд, который возглавляет Леонардо ДиКаприо.
Они записали видео-ролик, где рассказали об экологической ситуации, которая наблюдается в Запорожье, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Акцент.
Активисты говорят, что в Запорожье ежегодно количество выбросов в атмосферу составляет 150 тыс. тонн, а это почти 100 кг. на душу населения.
«Многие из них представляют собой вещества, обозначаемые как опасные для жизни (свинец, хром, пыль, фенол, сероводород, оксиды азота, и хлор). Основной вклад в загрязнение воздуха в Запорожье приходится на промышленные предприятия» – говорят активисты.
Читайте также: Леонардо ДиКаприо закрутил роман с 20-летней моделью
Ролик был опубликован вчера, 6 сентября. Отреагирует ли Леонардо ДиКаприо на него, посмотрим.
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