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Украинцы записали обращение к Леонардо ДиКаприо. Видео

Украинцы записали обращение к Леонардо ДиКаприо. ВидеоЗапорожские эко-активисты обратились к актеру за помощью.

Запорожские эко-активисты решили обратиться за помощью в международный фонд, который возглавляет Леонардо ДиКаприо.

Они записали видео-ролик, где рассказали об экологической ситуации, которая наблюдается в Запорожье, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Акцент.

Активисты говорят, что в Запорожье ежегодно количество выбросов в атмосферу составляет 150 тыс. тонн, а это почти 100 кг. на душу населения.

«Многие из них представляют собой вещества, обозначаемые как опасные для жизни (свинец, хром, пыль, фенол, сероводород, оксиды азота, и хлор). Основной вклад в загрязнение воздуха в Запорожье приходится на промышленные предприятия» – говорят активисты.

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Ролик был опубликован вчера, 6 сентября. Отреагирует ли Леонардо ДиКаприо на него, посмотрим.

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 Теги: Леонардо ДиКаприо, обращение

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Сегодня, 18:06 » Автор: Ирина Шевченко
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