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В Сети появились кадры ночного пожара в Каменском. Видео

В Сети появились кадры ночного пожара в Каменском. Видео В Центральном парке города сгорело кафе.

На территории Центрального парка в Каменском в ночь на пятницу, 7 сентября, горело кафе Каменская реберня, сообщает сайт города Каменского, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

По данным ГСЧС огонь уничтожил деревянное здание, стены, кровлю и мебель на общей площади 600 м.кв. Пожар локализовали в 3:25 и в 6:54 - полностью ликвидировали.

В полиции Каменского пожар квалифицировали как умышленный поджог, открыто уголовное производство. Виновным грозит лишение свободы на срок от трех до пятнадцати лет.

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Сообщается, что пожар тушили 14 человек личного состава и четыре единицы техники. Во время пожара никто не пострадал.

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 Теги: Каменское, кафе

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Сегодня, 00:30 » Автор: Евгений Шевченко
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