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В Ираке прошел ночной минометный обстрел. Видео

В Ираке прошел ночной минометный обстрел. Видео Ночью обстреляли правительственный квартал.

Обстрел вели из трех минометов, расположенных на «заброшенном участке земли». В результате инцидента никто не пострадал. Материальный ущерб от обстрела пока не огласили, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на New-S.

Более того, это уже не первая за последние несколько лет атака в «зеленой зоне».

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В правительственном квартале Багдада располагается парламент Ирака, правительственные здания и посольства многих иностранных государств.

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 Теги: Ирак, обстрел

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Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
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