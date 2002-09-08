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В России пенсионеры тащили телегу с мужчиной в маске Путина. Видео
Активисты выразили протест против пенсионной реформы.
В пятницу, 7 сентября, активисты движения Весна провели на Невском проспекте в Санкт-Петербурге акцию против пенсионной реформы с участием "Путина", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новое Время.
Во время нее человек в маске главы Кремля проехался по городу в тележке из супермаркета, запряженной "российскими пенсионерами".
Погоняя людей хлыстом, "президент РФ" призывал их работать и разбрасывал по улице мелочь.
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При этом тележка, в которой он ехал, была обклеена фотографиями депутатов Госдумы, голосовавших за повышение пенсионного возраста.
В пятницу, 7 сентября, активисты движения Весна провели на Невском проспекте в Санкт-Петербурге акцию против пенсионной реформы с участием "Путина", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новое Время.
Во время нее человек в маске главы Кремля проехался по городу в тележке из супермаркета, запряженной "российскими пенсионерами".
Погоняя людей хлыстом, "президент РФ" призывал их работать и разбрасывал по улице мелочь.
Читайте также: В Сети появились кадры ночного пожара в Каменском. Видео
При этом тележка, в которой он ехал, была обклеена фотографиями депутатов Госдумы, голосовавших за повышение пенсионного возраста.
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