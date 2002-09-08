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В России пенсионеры тащили телегу с мужчиной в маске Путина. Видео

В России пенсионеры тащили телегу с мужчиной в маске Путина. Видео Активисты выразили протест против пенсионной реформы.

В пятницу, 7 сентября, активисты движения Весна провели на Невском проспекте в Санкт-Петербурге акцию против пенсионной реформы с участием "Путина", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новое Время.

Во время нее человек в маске главы Кремля проехался по городу в тележке из супермаркета, запряженной "российскими пенсионерами".

Погоняя людей хлыстом, "президент РФ" призывал их работать и разбрасывал по улице мелочь.

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При этом тележка, в которой он ехал, была обклеена фотографиями депутатов Госдумы, голосовавших за повышение пенсионного возраста.

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 Теги: Россия, Путин, протест

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Сегодня, 06:22 » Автор: Евгений Шевченко
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