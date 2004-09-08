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Раздел: Видеоновости  
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В Одессе обезвредили взрывчатку под автомобилем. Видео

В Одессе обезвредили взрывчатку под автомобилем. Видео О подозрительном предмете сообщили бдительные прохожие.

В Одессе 7 сентября в полицию поступило сообщение о том, что под транспортным средством, припаркованным на Фонтанской дороге, обнаружен подозрительный предмет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Одесский обозреватель.

На место происшествия прибыли специалисты взрывотехнического управления, спасатели ГСЧС, следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции.

Взрывное устройство обезврежено на месте. Предварительно оно состояло из заряда взрывчатого вещества, общей массой 475 граммов в тротиловом эквиваленте.

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Решается вопрос о правовой квалификации указанного события. Ведомости внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 15 и ч. 1 ст. 258 (покушение на террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

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 Теги: Одесса, автомобиль, минирование

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Сегодня, 07:55 » Автор: Евгений Шевченко
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