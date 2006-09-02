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Под Днепром произошел масштабный пожар. Видео

Под Днепром произошел масштабный пожар. Видео Крупный пожар произошел на деревообрабатывающем предприятии под Днепром

В ночь на субботу в поселке Слобожанское вблизи города Днепр произошел масштабный пожар на деревообрабатывающем предприятии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Днепропетровской области, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.

"8 сентября в 1:31 поступило сообщение о пожаре на улице Крымская поселка Слобожанское Днепровского района. Прибыв на место, спасатели установили, что пожар возник на территории общества с ограниченной ответственностью (производство деревянной тары)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, огнем повреждены деревянные поддоны на открытой территории предприятия на площади 1000 кв. м, одноэтажное хозяйственное здание и прицеп грузового автомобиля. Общая площадь пожара составила 1041 кв. м.

В 3:06 огонь был локализован и в 4:51 ликвидирован.

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Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.

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 Теги: Днепр, пожар

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Сегодня, 10:54 » Автор: Татьяна Ларина
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