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В Одессе под автомобилем нашли взрывчатку. Видео
В Одессе под авто обнаружили почти полкило тротила
7 сентября в полицию Одессы поступило сообщение о том, что под транспортным средством, припаркованным на Фонтанской дороге, обнаружен подозрительный предмет, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ivasi.news
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесской области. На место происшествия прибыли специалисты взрывотехнического управления, спасатели ГСЧС и следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции.
Полицейские извлекли и обезвредили опасное устройство. Предварительно было установлено, что это самодельное взрывное устройство, состоящее из заряда взрывчатого вещества, общей массой 475 граммов в тротиловом эквиваленте.
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Решается вопрос о правовой квалификации указанного события.
7 сентября в полицию Одессы поступило сообщение о том, что под транспортным средством, припаркованным на Фонтанской дороге, обнаружен подозрительный предмет, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ivasi.news
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесской области. На место происшествия прибыли специалисты взрывотехнического управления, спасатели ГСЧС и следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции.
Полицейские извлекли и обезвредили опасное устройство. Предварительно было установлено, что это самодельное взрывное устройство, состоящее из заряда взрывчатого вещества, общей массой 475 граммов в тротиловом эквиваленте.
Читайте также: Саперы не нашли взрывчатку на Хмельницком рынке
Решается вопрос о правовой квалификации указанного события.
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