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В Одессе под автомобилем нашли взрывчатку. Видео

В Одессе под автомобилем нашли взрывчатку. ВидеоВ Одессе под авто обнаружили почти полкило тротила

7 сентября в полицию Одессы поступило сообщение о том, что под транспортным средством, припаркованным на Фонтанской дороге, обнаружен подозрительный предмет, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ivasi.news

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Одесской области. На место происшествия прибыли специалисты взрывотехнического управления, спасатели ГСЧС и следственно-оперативная группа Шевченковского отделения полиции.

Полицейские извлекли и обезвредили опасное устройство. Предварительно было установлено, что это самодельное взрывное устройство, состоящее из заряда взрывчатого вещества, общей массой 475 граммов в тротиловом эквиваленте.

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Решается вопрос о правовой квалификации указанного события.


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 Теги: Одесса, взрывчатка

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Сегодня, 11:55 » Автор: Татьяна Ларина
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