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Российской журналистке не разрешили снимать в лондонском отеле. Видео

Российской журналистке не разрешили снимать в лондонском отеле. ВидеоПропагандистку Ольгу Скабееву выгнали в Британии из гостиницы

Кремлевскую пропагандистку Ольгу Скабееву выгнали из лондонского отеля City Stay, в котором проживали сотрудники ГРУ, подозреваемые в покушении на бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Facenews

Инцидент произошел во время съемки репортажа для канала Россия-1, посвященного разыскиваемым Лондоном россиян.

Сначала администрация вежливо попросила Скабееву покинуть отель, объяснив, что они не давали разрешения на съемку, а когда провокаторша отказалась и попробовала пройти дальше, ее вывели силой.

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При этом сама пропагандистка утверждает, что хотела снять номер, однако ей отказали из-за российского паспорта.

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 Теги: Россия, журналистка

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Сегодня, 13:51 » Автор: Татьяна Ларина
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