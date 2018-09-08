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Российской журналистке не разрешили снимать в лондонском отеле. Видео
Пропагандистку Ольгу Скабееву выгнали в Британии из гостиницы
Кремлевскую пропагандистку Ольгу Скабееву выгнали из лондонского отеля City Stay, в котором проживали сотрудники ГРУ, подозреваемые в покушении на бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Facenews
Инцидент произошел во время съемки репортажа для канала Россия-1, посвященного разыскиваемым Лондоном россиян.
Сначала администрация вежливо попросила Скабееву покинуть отель, объяснив, что они не давали разрешения на съемку, а когда провокаторша отказалась и попробовала пройти дальше, ее вывели силой.
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При этом сама пропагандистка утверждает, что хотела снять номер, однако ей отказали из-за российского паспорта.
Кремлевскую пропагандистку Ольгу Скабееву выгнали из лондонского отеля City Stay, в котором проживали сотрудники ГРУ, подозреваемые в покушении на бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Facenews
Инцидент произошел во время съемки репортажа для канала Россия-1, посвященного разыскиваемым Лондоном россиян.
Сначала администрация вежливо попросила Скабееву покинуть отель, объяснив, что они не давали разрешения на съемку, а когда провокаторша отказалась и попробовала пройти дальше, ее вывели силой.
Читайте также: В Интернете посмеялись над оплеухой российской журналистке
При этом сама пропагандистка утверждает, что хотела снять номер, однако ей отказали из-за российского паспорта.
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