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В Умани хасиды устроили зажигательные танцы. Видео
В Умань съехалось около 18 тысяч хасидов
Улицы райцентра Умань, что в Черкасской области, накануне великого праздника иудеев Рошха-Шана традиционно заполонили бородатые мужчины с пейсами: в Умань стекаются хасиды, пишет Хроника.инфо со ссылкой на T1.UA
По состоянию на шестнадцатом часов 7 сентября их в городе официально насчитали более 18 000, и поток паломников все не исчерпывается. Рассказывает в своем видеосюжете местная информагентство «УманьМедиа» .
«Практически весь микрорайон паломничества превратился в сплошную пешеходную зону, которая заполнена людьми. Хасиды массово скупают сувенирную продукцию, изделия из дерева и меха, книги, предметы одежды, золотые украшения, игрушки, напитки. И главное? радуются и веселятся, участвуют в различных конкурсах, танцуют и поют »,? говорится в видео.
Эти кадры показывают, как, громко включив современную иудейскую музыку, хасиды устроили посреди Уманской улице настоящую «дискотивку». Они пританцовывают и громко радуются.
Читайте также: Как хасиды отметили еврейский Новый год в Умани. Фото
Паломники-хасиды из 12 стран мира слетаются-съезжаются в Умань, чтобы отметить иудейский Новый год у могилы еврейского святого Раби Нахмана, нашел свой вечный покой на украинской земле. И количество прибывших в городе неуклонно растет. Мужчины в черных и белых кипах-ермолках уже заполонили улицы.
Улицы райцентра Умань, что в Черкасской области, накануне великого праздника иудеев Рошха-Шана традиционно заполонили бородатые мужчины с пейсами: в Умань стекаются хасиды, пишет Хроника.инфо со ссылкой на T1.UA
По состоянию на шестнадцатом часов 7 сентября их в городе официально насчитали более 18 000, и поток паломников все не исчерпывается. Рассказывает в своем видеосюжете местная информагентство «УманьМедиа» .
«Практически весь микрорайон паломничества превратился в сплошную пешеходную зону, которая заполнена людьми. Хасиды массово скупают сувенирную продукцию, изделия из дерева и меха, книги, предметы одежды, золотые украшения, игрушки, напитки. И главное? радуются и веселятся, участвуют в различных конкурсах, танцуют и поют »,? говорится в видео.
Эти кадры показывают, как, громко включив современную иудейскую музыку, хасиды устроили посреди Уманской улице настоящую «дискотивку». Они пританцовывают и громко радуются.
Читайте также: Как хасиды отметили еврейский Новый год в Умани. Фото
Паломники-хасиды из 12 стран мира слетаются-съезжаются в Умань, чтобы отметить иудейский Новый год у могилы еврейского святого Раби Нахмана, нашел свой вечный покой на украинской земле. И количество прибывших в городе неуклонно растет. Мужчины в черных и белых кипах-ермолках уже заполонили улицы.
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