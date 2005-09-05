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В Сети показали, как в Крымский мост врезался кран. Видео
Движение на одном из участков Крымского моста было ограничено.
Плавучий кран, столкнувшийся с Крымским мостом во время шторма в субботу, 8 сентября, попал в объектив камеры мобильного телефона очевидца.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на enovosty.com.
Напомним, что движение на одном из участков Крымского моста было временно ограничено из-за происшествия в акватории Керченского пролива – утром стихия сорвала с якоря плавучий кран и прибила его к одной из опор автомобильной части переправы между островом Тузла и фарватером.
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В результате инцидента оказалась повреждена мачта освещения и несколько метров барьерного ограждения, по котором ударила стрела крана.
Плавучий кран, столкнувшийся с Крымским мостом во время шторма в субботу, 8 сентября, попал в объектив камеры мобильного телефона очевидца.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на enovosty.com.
Напомним, что движение на одном из участков Крымского моста было временно ограничено из-за происшествия в акватории Керченского пролива – утром стихия сорвала с якоря плавучий кран и прибила его к одной из опор автомобильной части переправы между островом Тузла и фарватером.
Читайте также: В Сети показали, как сейчас выглядит крымский Казантип. Видео
В результате инцидента оказалась повреждена мачта освещения и несколько метров барьерного ограждения, по котором ударила стрела крана.
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