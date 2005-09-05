В Сети показали, как в Крымский мост врезался кран. Видео

Движение на одном из участков Крымского моста было ограничено.



Плавучий кран, столкнувшийся с Крымским мостом во время шторма в субботу, 8 сентября, попал в объектив камеры мобильного телефона очевидца.



Об этом пишет



Напомним, что движение на одном из участков Крымского моста было временно ограничено из-за происшествия в акватории Керченского пролива – утром стихия сорвала с якоря плавучий кран и прибила его к одной из опор автомобильной части переправы между островом Тузла и фарватером.



Читайте также: В Сети показали, как сейчас выглядит крымский Казантип. Видео



В результате инцидента оказалась повреждена мачта освещения и несколько метров барьерного ограждения, по котором ударила стрела крана.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Плавучий кран, столкнувшийся с Крымским мостом во время шторма в субботу, 8 сентября, попал в объектив камеры мобильного телефона очевидца.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на enovosty.com Напомним, что движение на одном из участков Крымского моста было временно ограничено из-за происшествия в акватории Керченского пролива – утром стихия сорвала с якоря плавучий кран и прибила его к одной из опор автомобильной части переправы между островом Тузла и фарватером.В результате инцидента оказалась повреждена мачта освещения и несколько метров барьерного ограждения, по котором ударила стрела крана.



