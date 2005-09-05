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Украинец снялся в рекламной кампании Balmain. Видео
Balmain уже показывали короткие ролики.
Всемирно известный украинский танцовщик Сергей Полунин снялся в рекламной кампании коллекции осень-зима 2018 французского модного дома Balmain.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Креативный директор Оливье Рустам задумал снять серию видеороликов Balmain вокруг идеи "мир как музыкальный инструмент".
Balmain уже показывали короткие ролики с известными представителями искусства и шоу-бизнеса: актриса Милла Йовович, певица Шарлотт Лоуренс, рок-исполнитель Джеймс Бэй, модели Су Джу Пак и Дафна Гиннес.
Теперь к списку присоединился украинская звезда балета Сергей Полунин.
Читайте также: Известная модель снялась в необычной рекламной кампании
Режиссером ролика стал Джейк Нава. Музыкальным оформлением занимался шведский композитор Людвиг Геранссон.
Всемирно известный украинский танцовщик Сергей Полунин снялся в рекламной кампании коллекции осень-зима 2018 французского модного дома Balmain.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Креативный директор Оливье Рустам задумал снять серию видеороликов Balmain вокруг идеи "мир как музыкальный инструмент".
Balmain уже показывали короткие ролики с известными представителями искусства и шоу-бизнеса: актриса Милла Йовович, певица Шарлотт Лоуренс, рок-исполнитель Джеймс Бэй, модели Су Джу Пак и Дафна Гиннес.
Теперь к списку присоединился украинская звезда балета Сергей Полунин.
Читайте также: Известная модель снялась в необычной рекламной кампании
Режиссером ролика стал Джейк Нава. Музыкальным оформлением занимался шведский композитор Людвиг Геранссон.
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