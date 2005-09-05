» » Кличко посоревновался в беге с известными спортсменами. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Кличко посоревновался в беге с известными спортсменами. Видео

Кличко посоревновался в беге с известными спортсменами. ВидеоУкраинский боксер принял участие в забеге.

Легендарный украинский боксер, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, победитель Олимпиады-1996 Владимир Кличко принял участие в импровизированном забеге.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на telegraf.com.ua.

Читайте также: Шварценеггер сделал неожиданное признание о братьях Кличко. Видео

Забег состоялся в столичном Х-Рarke, "соревнуясь" с одними из лучших и самых сильных стронгменов мира – Василием Вирастюком и Сергеем Конюшком.


Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Кличко, Видео, бег

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 22:48 » Автор: Едгар Букмирза
     498
     0

Похожие новости по теме

Шварценеггер сделал неожиданное признание о братьях Кличко. Видео Шварценеггер сделал неожиданное признание о братьях Кличко. Видео

Известный актер назвал украинцев легендарными спортсменами

Тренировка Кличко с двухлетней дочкой Тренировка Кличко с двухлетней дочкой "взорвала" Сеть. Видео

Украинский боксер Владимир Кличко показал, кто ему помогает заниматься спортом.

Британский журналист покачал пресс вместе с Кличко. Видео Британский журналист покачал пресс вместе с Кличко. Видео

Украинский боксер провел открытую тренировку для журналистов.

Кличко, поздравляя брата, вспомнил об Александре Розенбауме. Видео Кличко, поздравляя брата, вспомнил об Александре Розенбауме. Видео

Владимир Кличко празднует свой 39-й день рождения.

Владимир Кличко выступил в непривычном для себя амплуа. Видео Владимир Кличко выступил в непривычном для себя амплуа. Видео

Владимир Кличко стал экскурсоводом.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх